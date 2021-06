Francisco Benítez e a recontagem dos votos: «Atos de prepotência e soberba»

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, deixou duras críticas à decisão da direção do Benfica de aceitar a recontagem dos votos das últimas eleições à presidência do clube da Luz. Numa publicação no Twitter, Benítez partilhou uma cronologia de todos os passos que foram dados para que fosse realizada a Assembleia Geral Extraordinária onde estava previsto discutir esse tema, tendo salientado que esta decisão se trata de "atos de soberba e prepotência".





Actos de soberba e prepotência de quem quer manipular a vontade dos sócios que requereram a AGE, serão combatidos até ao limite das nossas forças pic.twitter.com/7sTAPUqYzR — Francisco Benitez (@F_Benitez) June 30, 2021

"Os comunicados ontem emitidos são um atestado de menoridade aos sócios do Benfica que sempre souberam o que querem para o nosso clube. Atos de soberba e prepotência de quem quer manipular a vontade dos sócios que requereram a AGE, serão combatidos até ao limite das nossas forças", vincou o líder do Movimento Servir o Benfica no Twitter.Recorde-se que já havias sido recolhidas as assinaturas suficientes para agendar a Assembleia Geral Extraordinária, que tinha como objetivo discutir o ato eleitoral de outubro de 2020. A Assembleia Geral acabou por não ter sido ainda convocada, como previsto. De qualquer forma, a direção das águias, no comunicado emitido na terça-feira, vincou que solicitou ao "Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em data que considere adequada e as condições de saúde pública permitam, uma sessão extraordinária, com carácter de urgência, para a divulgação de todos os resultados dos trabalhos que agora vão iniciar-se".