Francisco Benitez é candidato à presidência do Benfica. O movimento 'Servir o Benfica' apresentou esta segunda-feira os rostos que lideram as três listas que irá apresentar ao sufrágio nas eleições de outubro: Benitez à frente da direção, Nuno Leite no Conselho Fiscal e Disciplinar e João Pinheiro na Mesa da Assembleia Geral.





"Sou apenas uma das faces do movimento de benfiquistas. A esmagadora maioria dos benfiquistas não me conhece, não sou notável nem famoso. Tenho 56 anos e sou sócio há 56 anos. Fui ainda atleta do clube de râguebi e sou licenciado em marketing. Hoje assumo-me como empresário. A credibilidade e a transparência têm de existir. Esta candidatura é um passo natural (...) Há que recentrar as prioridades do clube no sucesso desportivo", disse num vídeo publicado pelo movimento nas redes sociais."Queremos servir o Benfica e vencer no futebol mais do que os nossos adversários juntos. Como? Com um Conselho de Administração da SAD composto na maioria por benfiquistas com muita experiência de futebol, uma direção desportiva que seja a personificação das direções da administração, gerindo todo o futebol da formação à equipa principal. Queremos recuperar o nosso lugar na Europa do futebol, garantindo os nossos melhores jogadores por mais tempo e recompensando-os. Temos o sonho de voltar estar entre os maiores da Europa, contratando menos mas acertando mais", acrescentou Benitez.O movimento adiantou também: "Amanhã publicaremos as respostas a cada uma das 30 perguntas cujas respostas fazem parte do nosso programa. Programa que consideramos exigente e ambicioso, em linha com a História secular do Sport Lisboa e Benfica."