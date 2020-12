Francisco Benitez: «Onde anda o presidente Luís Filipe Vieira?»

Francisco Benitez abordou a derrota do Benfica na Supertaça diante do FC Porto e pediu para que Luís Filipe Vieira teça uma reação, recordando que este o havia feito quando os encarnados venceram a Taça 1947 em hóque em patins.





"Acordar depois de não vencer mais um troféu é sempre difícil, penoso e angustiante. Não vou tecer considerações técnico-táticas porque não o faço em público por respeito aos profissionais do meu Benfica. Mas onde anda o presidente Luís Filipe Vieira? Quando vencemos a Taça 1947 em hóquei em patins apareceu como o rosto da vitória, quando perdemos a supertaça em futebol ninguém o vê. Esta é a hora de dar a cara, senhor presidente. A hora de dar uma palavra de esperança, de alento e de explicar aos sócios o que está a fazer para mudar esta situação", vincou o percursor do Movimento Servir o Benfica que mais tarde integrou a candidatura de João Noronha Lopes nas últimas eleições do clube, em outubro."O Sport Lisboa e Benfica foi construído em cima de exigência, disponibilidade e na incomparável chama da ambição, e é por este Sport Lisboa e Benfica que reagir e lutar não é opção é a única alternativa. Viva o Benfica", acrescentou Benitez numa publicação partilhada na conta de Facebook.