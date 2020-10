Francisco Benitez pede desculpas por foto em que associa Vieira a Hitler

Francisco Benitez partilhou nas redes sociais uma imagem em que associava Luís Filipe Vieira ao ditador Adolf Hitler, o que gerou alguma polémica e que obrigou o candidato a presidente da Assembleia Geral das águias na lista de Noronha Lopes a retratar-se publicamente.





"Ontem publiquei um conteúdo que faz uma alusão infeliz a Luís Filipe Vieira. Foi um erro resultante de um lapso, mas compreendo que tenha ferido susceptibilidades e, por isso, deixo aqui o meu sincero pedido de desculpas", escreveu Benitez no Instagram, a rede social onde havia efetuado a anterior publicação polémica.Fonte próxima de Francisco Benitez sustenta que a partilha da fotografia que havia surgido num grupo de WhatsApp se tratou de um lapso.Todavia, este caso acabou por ser comentado por Bruno Costa Carvalho, líder do Movimento 'Todos P'lo Benfica', o qual criticou a partilha da imagem, adjetivando a mesma publicação de "indigna, sobretudo vinda de alguém que se assumia como o paladino dos valores do Benfica". Costa Carvalho aproveitou ainda o pedido de desculpas de Francisco Benitez para pedir "que a campanha se centrasse na discussão dos projectos e nas ideias com toda a elevação e respeito que o Benfica merece e exige".