Francisco Benitez quer mudança na SAD

Francisco Benitez, líder do movimento ‘Servir o Benfica’, esteve ontem na casa do clube em Campo Maior para partilhar as ideias e responder às perguntas dos associados, uma delas sobre a SAD. “Na SAD, temos cinco administradores e só um é que percebe de futebol, segundo diz o nosso presidente e o nosso treinador. Há quatro que são vocacionados para os resultados financeiros. Nós achamos que a SAD deve estar vocacionada para resultados desportivos”, reiterou Benitez.