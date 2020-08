Francisco Benitez reuniu-se em Belmonte

Francisco Benitez, líder do movimento ‘Servir o Benfica’, jantou em Belmonte, localidade no distrito de Castelo Branco, num repasto que juntou 50 benfiquistas. À mesa esteve uma possível reversão de 25 por cento da quotização por cada sócio angariado por uma Casa do Benfica e a criação de uma central de compras para as casas do clube.