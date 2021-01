Francisco Benitez: «Saibamos honrar o Benfica como o Rei o honrou»

Francisco Benitez, membro do Movimento Servir o Benfica, recordou esta terça-feira o sétimo aniversário do desaparecimento de Eusébio da Silva Ferreira nas redes sociais com uma mensagem a apontar ao futuro.





"O Rei passou ao quarto anel da eternidade faz hoje sete anos, saibamos nós honrar o Sport Lisboa e Benfica como ele o honrou", vincou o empresário através das redes sociais.