Francisco Benitez: «Uma direção ausente, um treinador perdido, um clube infelizmente sem rumo»

Francisco Benitez, membro do Movimento Servir o Benfica, fez um balanço da época futebolística no futebol encarnado e condenou a forma como o clube é dirigido, antecipando possíveis consequências ao "all-in" de investimento feito no verão passado.





E DEPOIS DO ALL-IN?

Terminou ontem a época do Sport Lisboa e Benfica sem honra nem glória.

No final da época passada, alertamos os Benfiquistas que o investimento inusitado na equipa técnica e no plantel, numa altura de enorme incerteza acarretaria riscos elevados.

Ainda não sabemos a fatura que teremos que pagar, mas hoje sabemos que terminámos a época no 3 º lugar num retorno a 2009, que terminámos a época sem a conquista de nenhum troféu num retorno a 2008, sem a garantia de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e com um plantel desvalorizado.

É notório nos últimos anos o défice de profissionais com competência no futebol, infelizmente a opção para a SAD foi manter o mesmo registo.

É incompreensível a subserviência dos actuais dirigentes do clube aos poderes instalados, só isso justifica o nosso silêncio relativamente a:

- Não adiamento de jogo da equipa principal devido ao Covid, quando outros clubes tiveram esse tratamento;

- Silêncio sobre arbitragens que penalizaram o Sport Lisboa e Benfica;

- Silêncio pelo 2 º ano consecutivo a final da Taça de Portugal não ser disputada no Jamor, quando o mesmo estádio foi palco durante a época desportiva dos jogos do Belenenses, SAD.

Isto não justifica a época desastrosa do clube, longe disso pois as principais responsabilidades são internas, mas demonstra a inoperância de uma estrutura acomodada e incapaz de defender os interesses superiores do Sport Lisboa e Benfica.

Uma direção ausente, um treinador perdido, um clube infelizmente sem rumo no presente. Urge recuperar rapidamente o Sport Lisboa e Benfica, os destinos do clube dependem hoje, mais do que nunca, dos seus associados. Saibamos estar à altura do momento.

Viva o Benfica!