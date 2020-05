Francisco Hernández: «Lema é jogador do Benfica mas não quer lá jogar»

Cristian Lema cumpriu a última temporada ao serviço do Newell's e é no clube argentino que se pretende manter. O problema tem a ver com a falta de dinheiro do emblema leproso mas também com o castigo da FIFA que impede o Newell's Old Boys de contratar durante as próximas três janelas de mercado. O empresário do central explicou que a vontade do seu jogador não é voltar à Luz.





"A situação é muito particular. Primeiro, face ao tempo que leva esta pandemia e o contrato de empréstimo que acaba a 30 de junho. Ele é jogador do Benfica mas não quer lá jogar. Os portugueses sabem isso e portanto querem vendê-lo. Neste momento estamos num momento de transição do futebol e dos mercados. Por isso, temos de esperar", vincou Francisco Hernández, empresário do jogador, em declarações ao programa 'Juego de Pasiones", na rádio LT8 Rosário.A vontade do central de 30 anos, com o qual o Benfica tem contrato até junho de 2023, é permanecer no atual clube. "O que falámos com o jogador é que se puder ficar no Newell's é aí que prefere permanecer, mas é algo que não depende de nós. Poderá ter de voltar ao Benfica mas não pode viajar e não sabe quando o fará. O que é certo é que na Argentina só joga no Newell's", indicou o agente do defesa que as águias contrataram ao Belgrano em 2018, que abordou a boa predisposição financeira do clube da Luz para encarar a pandemia."O Benfica é muito organizado. Está bem a nível económico e esta crise não os altera. A ideia dele é vender ou emprestar o Lema durante mais um ano. Venderam um jogador por mais de 100 milhões de euros mas de qualquer das formas querem alcançar o máximo proveito [com o Lema]. Contudo, esta é uma situação atípica porque não saberemos o que acontecerá amanhã", sublinhou Hernández.O empresário de Cristian Lema não tem dúvidas que o seu jogador vai continuar a encontrar colocação. "Cristian é procurado há muitos anos já que juntou a característica de goleador ao facto de ser defesa-central. Foi uma satisfação para ele voltar ao Newell's Old Boys. Escolheu-os e deixou muitas equipas de parte. Sente que nasceu aqui e foi a sua primeira experiência. Demonstrou tudo o que aprendeu durante estes anos", explico Hernández, aludindo ao facto de Lema ter jogado no Newell's também em 2010/11.