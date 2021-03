Francisco J. Marques e a presença de Paulo Gonçalves na Luz: «Tem um salvo conduto pela porta do cavalo»

Francisco J. Marques comentou este domingo a presença de Paulo Gonçalves na Luz ontem a assistir ao Benfica-Boavista.





O Benfica está sempre pronto para cometer mais uma ilegalidade. Os adeptos não podem ir ao estádio, a DGS só permite oito pessoas dos órgãos sociais dos dois clubes nos camarotes, mas Paulo Gonçalves tem um salvo conduto pela porta do cavalo. Vamos ver o que fazem as autoridades pic.twitter.com/A92ff3wQjo — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) March 14, 2021

"O Benfica está sempre pronto para cometer mais uma ilegalidade. Os adeptos não podem ir ao estádio, a DGS só permite oito pessoas dos órgãos sociais dos dois clubes nos camarotes, mas Paulo Gonçalves tem um salvo conduto pela porta do cavalo. Vamos ver o que fazem as autoridades", escreveu no Twitter o diretor de comunicação do FC Porto, partilhando a notícia deO ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, recorde-se, foi diretor-geral do Boavista, clube de onde saiu em 2006.