Francisco Saldanha: «Sentimento de tristeza porque irei ter saudades de tudo e de todos»

Francisco Saldanha despediu-se na terça-feira do Benfica, clube que o acolheu nas últimas cinco temporadas. O médio português, de 19 anos, transferiu-se do V. Guimarães em 2015 e alinhou pelos iniciados, juvenis, juniores e equipa sub-23, estando agora de saída do Seixal.





"É com um misto de sentimentos que me despeço do clube que me acolheu durante cinco anos. Sentimento de tristeza porque irei ter saudades de tudo e de todos os que me acompanharam e que ajudaram a fazer de mim o homem e o jogador que sou hoje. Agradeço ao SL Benfica tudo mas tudo o que fizeram por mim e o que me ensinaram. E é desta forma que termina esta etapa que será essencial para o meu futuro como jogador profissional de futebol. Que venha o próximo desafio que vou encarar com o mesmo profissionalismo que encarei o do SL Benfica. Obrigado Benfica", vincou o jovem jogador através da conta pessoal de Instagram.