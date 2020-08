Franco Cervi assina pela agência Wasserman

Franco Cervi deixou de ser representado pelo argentino Alberto Fochi Moreno e está agora a trabalhar com a agência Wasserman. O grupo norte-americano, que está associado a vários desportos, representa ainda Grimaldo. Deste modo, as portas da Premier League podem abrir-se para Cervi, já que a Wasserman tem bastante influência no mercado inglês. O extremo argentino, de 26 anos, será um dos jogadores que podem deixar a Luz, dadas as contratações de Pedrinho e Everton Cebolinha, assim como a permanência de Rafa no plantel. No passado, o Internacional foi um dos clubes interessados, mas o Benfica fechou a porta à saída. Agora o contexto alterou-se.

Quem também mudou de empresário foi Chiquinho. O médio-ofensivo era agenciado pela Team of Future, de Bruno Carvalho, mas agora passa a ser da Gestifute de Jorge Mendes.