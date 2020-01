Franco Cervi: «Entrámos com atitude»

Franco Cervi foi protagonista de uma boa exibição este domingo em Paços de Ferreira e no final elogiou a atitude da equipa, que acabou por conseguir aquilo a que se propunha, ou seja, somar os três pontos.





"Penso que foi um bom jogo, entrámos com atitude, num campo difícil. Começámos com uma grande atitude, tivemos bola, conseguimos fazer golos e levar a vitória para Lisboa", começou por dizer, aos microfones da SportTV."Estou feliz por ajudar a equipa e hoje as coisas sairam-nos saiu bem. Levamos daqui uma vitória, que era o que queríamos", acrescentou, mostrando-se feliz com o regresso de Rafa ao onze. "O regresso do Rafa é importante, mas temos de trabalhar em equipa e, jogue quem jogar, quem entra tem de fazer o melhor em campo."