Franculino Djú assina contrato profissional com o Benfica

Franculino Djú assinou esta sexta-feira contrato profissional com o Benfica, anunciaram os encarnados no seu site oficial. O jovem avançado, de 16 anos, avança assim para a segunda temporada ao serviço dos encarnados.





Proveniente do CD Olivais e Moscavide, Franculino Djú chegou para integrar a equipa de sub-17, sendo juvenil de segundo ano. Antes da paragem do campeonato, devido à pandemia da covid-19, o futebolista participou em dois encontros pelas águias, ambos realizados no final do mês de janeiro.