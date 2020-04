«Fui lindamente recebido por 64 mil pessoas»: Moreira recorda reencontro com o Benfica

Já passaram 20 anos desde a sua estreia na equipa principal do Benfica, mas as imagens não saem da memória.





José Moreira recordou, em conversa com o antigo companheiro Ricardo Rocha, no Instagram, alguns dos momentos passados nas águias, o momento da estreia no Estádio da Luz e ainda a promessa que fez na saída para Inglaterra, para defender as cores do Swansea."Parece que foi ontem mas foi já há 20 anos. Tive o privilégio de jogar no antigo estádio completo e com menos uma fatia, como disse o Camacho [treinador espanhol]. Fiz o último jogo no antigo estádio, contra o Santa Clara, depois fomos para o Estádio Nacional antes de nos mudarmos para o novo. Fui o primeiro guarda-redes a sofrer um golo no Estádio da Luz, nunca queres sofrer na estreia", recordou o antigo internacional português.Em 2011, José Moreira saiu do Benfica para abraçar um novo desafio em Inglaterra, mas deixou uma promessa para com as águias... que acabou por cumprir. "Quando saí do Benfica prometi a mim próprio que só iria regressar à Luz como jogador, do Benfica ou como adversário, e calhou ser como jogador do Estoril. Fui recebido lindamente por 64 mil pessoas, foi ótimo", confessou.Moreira não esquece ainda o momento em que o Estoril recebeu o Benfica no Estádio António Coimbra da Mota, com a bancada "pintada de vermelho". "Fiz o aquecimento no lado em que não há bancada, os adeptos do Benfica aplaudiram-me. Na segunda parte tinha os adeptos do Benfica atrás de mim, a bancada estava pintada de vermelho. Quando passo a linha de meio-campo e caminho na direção deles e vejo a bancada toda de pé… aquilo toca. E estava ali para jogar contra o Benfica e dar o meu máximo", finalizou.