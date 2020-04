Fundação Benfica aplaude jogadores: «Serão sempre campeões porque esta bola rola no coração»

A Fundação Benfica sublinhou esta quinta-feira o papel do plantel na onda de solidariedade numa altura em que vive uma pandemia. "Não cabe aqui repetir montantes despendidos e ações solidárias de extrema importância que desenvolvemos e continuamos a desenvolver. Cabe, sim, reconhecer que em todas elas os jogadores responderam à chamada e deram-se a esta causa cientes da sua importância social e da diferença que efetivamente fazem na vida das pessoas, sobretudo em momentos de grandes dificuldades como este. Foram muito para além da generosidade das contribuições financeiras, ofereceram genuinamente o que têm de melhor e mais profundo para dar as mãos a quem precisa: nada menos que a Alma Benfiquista. Por isso lhes estamos, todos, tão gratos. São Campeões. Vão ser Campeões. Serão sempre, porque esta bola rola no coração!", pode ler-se na newsletter diária dos encarnados.





No texto assinado pelo diretor da Fundação Benfica, Jorge Miranda recorda que "quando se instalou a pandemia que a todos paralisa, o Benfica, pelo contrário, mais se motivou e mais deu ainda de si". "A cada dificuldade nova respondeu em dobro, porque é lei da física que a cada força de ação corresponde uma outra de reação e igual valor. Tem sido assim em todos os departamentos e recantos do Clube, como na Fundação, mas sobretudo e com particular intensidade, no Futebol Profissional".