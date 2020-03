Fundação Benfica está a "manter contacto com todas as famílias e beneficiários"

"A Fundação Benfica está a adaptar-se, a manter contacto com todas as famílias e com todos os beneficiários de uma forma absolutamente apertada". A garantia é dada por Jorge Miranda, diretor da instituição, que sublinhou que o papel da mesma está a ser cumprido mesmo tendo em conta a presença da pandemia do novo coronavírus na sociedade.





"Os nossos técnicos estão em contacto o mais permanente possível, estamos a inventar, como todos, formas de continuar a cumprir o nosso papel e estamos a dar um destaque muito grande à adoção de comportamentos responsáveis a fim de olharmos por cada um de nós", reiterou à BTV.Jorge Miranda assumiu que o mote destes "tempos difíceis" são a confiança de um futuro melhor para todos. "Vivemos estes tempos difíceis com tranquilidade na Fundação, como no Benfica, com confiança e fazendo aquilo que a todos nos compete para resistirmos a este inimigo comum. Para isso, estamos a fazer o que sabemos fazer de melhor, juntar as mãos e trazer solidariedade até àqueles que dela precisam e usar a imensidão do Benfica para melhorar a vida das pessoas e atravessar esta situação tão dramática", ressalvou o dirigente.