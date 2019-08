Fundo recebe 50 por cento do dinheiro da NOS

A NOS assinou um contrato com o Benfica em 2015 no valor de 400 milhões de euros e os encarnados ainda têm a "receber metade" do que a operadora pagará às águias até ao final deste vínculo, em 2026, sem revelar o valor em questão. A 23 Capital receberá a outra fatia.





"Do valor que ainda está por pagar da NOS, iremos receber metade e a entidade financeira a outra metade, grosso modo", esclareceu Domingos Soares de Oliveira, concretizando a ideia: "O que se fez em determinado momento foi descontar cerca de 50 por cento de prestações futuras do contrato da NOS com essa entidade financeira, que também trabalha com o At. Madrid, a 23 Capital", reiterou Soares de Oliveira, que acredita que depois do Ajax e do protagonismo na Liga dos Campeões, espera que "em breve se fale do exemplo do Benfica" e que, em 10 anos, o clube da Luz possa estar entre os "maiores clubes europeus".