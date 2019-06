Futre ‘recebe’ João Félix

Em Madrid já está Paulo Futre, antiga glória do Atlético Madrid. O ex-futebolista falou à CM TV e garantiu que o craque dos encarnados está pronto para o desafio. "Vai ser recebido de braços abertos e estou convencido de que está preparado para esta batalha. Vai adaptar-se, não vai assustar-se com o estádio cheio. Vejo o João ser o capitão de equipa e o líder do balneário no espaço de quatro ou cinco anos", afirmou Futre, emitindo algumas reservas quanto ao pagamento imediato da cláusula de rescisão, visto que o At. Madrid ainda não vendeu Griezmann ao Barcelona. * mariana béu. madr