Futre: «Se me metesse na cabeça de Vieira faria o mesmo que ele fez»

Antes de responder, quero dizer que o Tiago Dantas tem 19 anos e que eu gosto imenso de vê-lo jogar. Neste início de temporada só tinha feito um jogo a titular no Benfica B, contra o Mafra, portanto se não joga nas equipas secundárias, não podia jogar na equipa principal, como todos sabemos. Quando um jogador não joga, fica infeliz e o miúdo pediu uma oportunidade para jogar fora de Portugal ao presidente e o Luís Filipe Vieira compreendeu e aceitou esse pedido... Neste momento, ninguém sabe se o miúdo vai jogar na equipa principal do Bayern algum dia porque é muito difícil, mas oxalá o Tiago consiga concretizar esse sonho. Se me metesse na cabeça do miúdo, tinha feito o mesmo, e ia falar com o presidente para não me cortar as pernas; e se me meto na cabeça do Luís Filipe, faria o mesmo que ele fez. A partir de agora, vou começar a ver os jogos do Bayern Munique B com a esperança de ver o Tiago a jogar brevemente no mesmo clube, mas sem a letra B no final.