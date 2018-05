O futuro profissional de Mato Milos vai ser discutido numa reunião entre o Benfica e o representante do lateral-direito, Ives Cakarun. Ao que Record apurou, está planeado um encontro para o final do mês.

O croata, de 24 anos, tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2022. Em 2017/18, o jogador esteve cedido aos polacos do Lechia Gdansk, pelos quais realizou 14 partidas.

Milos foi contratado em agosto do ano passado ao NK Istra, tendo a SAD desembolsado 400 mil euros e cedido, a título definitivo, João Escoval e Filipe Ferreira – o primeiro saiu entretanto para o HNK Rijeka. A permanência no Benfica foi curta, já que pouco depois as águias asseguraram o empréstimo de Douglas.