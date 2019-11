Gabigol e passagem pelo Benfica: «Nunca fui abaixo»

Gabigol é a grande figura do Flamengo de Jorge Jesus; aos 23 anos soma 38 golos em 53 jogos, e prepara-se para disputar a final da Taça Libertadores, sábado no Peru, diante dos argentinos do River Plate. Mas nem tudo foram rosas na carreira de Gabriel Barbosa, que brilha no Brasil depois de uma passagem menos positiva pela Europa, incluindo pelo Benfica."Mesmo tendo poucas oportunidades, aprendi muito em Itália", contou o jogador em entrevista ao jornal espanhol 'As', referindo-se à sua passagem pelo Inter, clube que aliás ainda detém o seu passe. "Cheguei lá muito motivado para mostrar o meu melhor futebol, esforçava-me sempre nos treinos, tentando perceber a filosofia de cada treinador num ambiente que era novo para mim. Se tivesse continuado se calhar o desfecho poderia ter sido outro. Sempre respeitei as decisões deles, embora soubesse que podia ter jogado com mais frequência".O brasileiro abordou também a sua passagem pelo Benfica, onde chegou emprestado pelo Inter, tendo feito cinco jogos e marcado um golo. "Nunca baixei a cabeça. Conheço o meu potencial e sabia que tinha de continuar a trabalhar. A minha passagem por Portugal foi rápida, mas dei-me conta que precisava de sorrir de novo, de fazer o que mais gostava, sempre com a cabeça levantada. Nunca fui abaixo."Gabigol reconhece que se fosse hoje as coisas poderiam ter sido diferentes. "Agora sinto-me mais maduro, mais preparado. Naquela altura era muito jovem e levei algum tempo a assimilar uma nova cultura e novos métodos de trabalho. Tive duas grandes temporadas no Brasil e agora sinto-me outro jogador, mais maduro, mais focado, mais evoluído técnica, tática e fisicamente."Sobre Jorge Jesus, o jogador não poupa nos elogios. "É um técnico excelente. Com ele evolui como jogador, mas também como pessoa. A minha participação no jogo de equipa, a leitura tática, a questão física, a parte técnica... É o melhor treinador com quem já trabalhei. 'Comprámos' a sua ideia desde o princípio e está a fazer um trabalho exemplar".