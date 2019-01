Gabriel: «Ainda há muito mais por vir»

Passe magistral de Gabriel termina em golo de Seferovic Passe magistral de Gabriel termina em golo de Seferovic

Gabriel esteve em evidência no V. Guimarães-Benfica ( 0-1 ), com um grande passe que originou o golo do triunfo, marcado por Seferovic. Questionado sobre se este "é o Gabriel que pretende ser", o médio aumentou as expectativas."Ainda há muito mais por vir. Vou ficando mais à vontade, a melhorar, procurando sempre ajudar os companheiros de equipa", disse à Sport TV.Sobre o encontro, salientou as dificuldades, até por ter sido o segundo jogo diante da mesma equipa em 72 horas: "Foi bastante difícil, sendo estes dois jogos bem próximos o que torna mais complicado ainda. Não dá tempo para estudar muito o adversário. Já se sabe o que uma e outra equipas vão fazer. Ficou uma partida mais truncada. Soubemos sofrer e soubemos jogar bem. Sair com a vitória daqui foi muito importante. Aqui é sempre difícil. Vimos pelo primeiro jogo que é complicado e temos de estar prontos para isso. Há partidas que vão ser assim e outras um pouco mais fáceis mas temos de estar preparados para qualquer situação no jogo. Sair com os 3 pontos é o mais importante."O triunfo permitiu ao Benfica manter distâncias, nomeadamente os 5 pontos para o FC Porto, o que levou Gabriel a desvalorizar a pouca margem de erro: "Temos de pensar em nós e temos de ganhar sempre. Há que errar o menos possível e seguir essa mentalidade."