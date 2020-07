Gabriel: «Apresentámos o trabalho do míster»

Melhor jogador em campo na vitória do Benfica sobre o Boavista, ao marcar um golo e assistir para outros dois, Gabriel assumiu que esse prémio é o menos importante e que aquilo que conta é mesmo o Benfica ter voltado a triunfar.





"Acho que é um detalhe. Eu prezo a equipa. Todo o mundo tem consciência que a nossa força é a união. Ser o melhor do jogo é bom. Mas o trabalho da equipa é mais importante que o individual", começou por dizer, à BTV.Questionado sobre o momento recente menos bom, o brasileiro optou por olhar em diante. "Uma fase que ninguém gosta de passar no futebol, mas o trabalho que apresentamos hoje é o que o mister deixou. O que apresentámos nada mais é que o trabalho do mister."