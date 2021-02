Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gabriel baralha contas no miolo Prestação do brasileiro no jogo com o Farense agradou e pode repetir titularidade com o Arsenal





VOLTOU. Gabriel foi aposta com o Farense, mas saiu aos 65 minutos

• Foto: ricardo nascimento