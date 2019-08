Gabriel com entorse no joelho e lesão no ligamento

Gabriel sofreu uma entorse no joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo, no triunfo frente ao Sporting, no encontro da Supertaça. A informação clínica foi avançada pelo clube da Luz, depois do médio ter sido substituído, ao minuto 82, com visíveis queixas, no encontro de domingo.





Perante este quadro clínico, sabe Record, o jogador vai ser obrigado a ficar de fora dos próximos encontros da equipa da Luz, podendo a paragem ser superior a um mês