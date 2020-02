Gabriel com o apoio da família e dos colegas do Benfica

A fase delicada que Gabriel está a atravessar não passou ao lado da companheira, Camilla Magdalena, que através das redes sociais deixou uma mensagem de apoio.





"Nunca se esqueçam que atrás de um jogador existe um pai, um marido, um filho, um ser humano... Neste caso, um ser humano que está sempre disposto a ajudar toda a gente à sua volta e do qual tenho muito orgulho por dividir a vida! Você é enorme, amor, e Deus é maior ainda! Eu e Luca somos apaixonados por você!", escreveu Camilla, na rede social Instagram, partilhando ainda uma imagem de Gabriel com o filho de ambos, Luca.

Dentro do plantel do Benfica, Ferro foi um dos que também deu força ao luso-brasileiro. "Muita força, companheiro", publicou Ferro, no Twitter, numa mensagem acompanhada de uma fotografia de ambos. De resto, todo o grupo de trabalho está solidário com o momento do camisola 8.