Gabriel "confortável" na nova posição: «Já joguei assim na minha carreira»

Gabriel disse sentir-se confortável no novo papel de médio mais recuado do Benfica. Na conferência de antevisão ao encontro de quinta-feira na Polónia, com o Lech Poznan, para a 1.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, o jogador brasileiro deixou claro que pretende "dar continuidade ao trabalho" que tem feito nesta fase inicial da temporada.





"Não gosto disso de favoritismo mas acredito nos dois trabalhos, estamos aqui para impor o nosso jogo, vendo qualidades e defeitos do adversário e vamos fazer tudo para sair daqui com um resultado positivo""Sei que são fortes em casa e têm um jogo posicional muito forte. Vamos fazer o máximo para travar esse mesmo jogo e dar o nosso melhor."

Pedro Tiba?

"Ele deve conhecer melhor o Benfica por ter defrontado já o clube. Mas hoje em dia todos conhecem todos os adversários, dada a existência de vídeos e tudo."

Confortável no novo papel de '6'?

"Sim, já joguei assim na minha carreira antes. Foi uma questão de adaptação. Venho fazendo o meu melhor, procurando ajudar a equipa"

Está mais confortável neste tipo de jogo com Jorge Jesus? O que melhorou com JJ?

"Costumo fazer [carrinhos]. Na época passada fiz também. Sinto-me bem também ajudando a equipa e espero dar continuidade."

Quem se destaca no Lech Poznan?

"Os dois jogadores que mais se destacam são o número 10, o Dani Ramírez, e o Pedro Tiba"