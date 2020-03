Gabriel deu nas vistas no treino no Estádio da Luz

Gabriel foi uma das presenças notadas esta quinta-feira no treino realizado pelo Benfica no Estádio da Luz. O médio brasileiro participou em exercícios físicos levados a cabo por Bruno Lage no vídeo publicado pelos encarnados no site oficial.





O camisola 8 tenta recuperar ainda de uma patologia ocular que o afasta desde 7 de fevereiro, após o embate ante o Famalicão, a contar para a Taça de Portugal.Entre as novidades dos trabalhos, conta-se a presença de Samuel Soares, guarda-redes dos juniores, e Daniel dos Anjos, avançado da equipa B. A chamada dos dois jogadores por Lage aconteceu para fazer face à ausência por lesão de Ivan Zlobin e Haris Seferovic, respetivamente.Além dos dois mencionados acima, também os capitães Jardel e André Almeida tentam recuperar das respetivas lesões.