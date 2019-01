Gabriel disponível apesar do susto

Gabriel, salvo qualquer alteração, será mais uma vez titular. Apesar do susto no treino de domingo, na sequência de uma entrada de Samaris, que motivou, inclusive, a intervenção do médico Ricardo Antunes, o brasileiro está entre os convocados e assim disponível para alinhar diante do Boavista.O jogador contratado ao Leganés ganhou um lugar no 4x4x2 de Lage, ultrapassando Gedson e levando ao ‘desvio’ de Pizzi para o flanco direito. Sendo assim, o camisola 83 terá de continuar a lutar para convencer o técnico a dar-lhe uma oportunidade no onze inicial, algo que até agora ainda não se verificou.