Gabriel: «É muito bom começar a ganhar, seja lá o que for...»

A um dia do arranque oficial da temporada, Gabriel partilhou este sábado o sentimento de otimismo que reina no plantel do Benfica. De olho na Supertaça, que se disputa no domingo, pelas 20:45, o médio brasileiro assumiu que a vitória na International Champions Cup reforça a confiança, mas mais importante do que esse troféu é mesmo fazer valer as exibições da pré-temporada."A nossa motivação tem de vir do resultado que acabámos de saber, mas também dos três jogos que fizemos nesse torneio. As prestações que construímos mnessa, temos agora de as demonstrar amanhã o trabalho que fizemos. Vamos fazer o melhor para sair com resultado positivo, para demonstrar o trabalho que fizemos na pré-temporada", declarou o médio brasileiro."Independentemente de quem jogue, todos estão para ajudar. Não muda muito os jogadores em si. O nosso modo de jogar é um só, jogue quem jogar - nem eu sei se vou jogar -, o importante é a maneira e mentalidade de jogo""A intensidade sempre foi um ponto que sempre falhei. O míster impôs isso nos treinos e foi um factor muito positivo para a melhora do conjunto de jogadores. Elevámos um pouco a intensidade e isso foi fundamental."Visto ser a próxima partida, para mim é a mais importante. Ainda mais sendo um clássico. Dar o pontapé inicial da época é fundamental e muito bom começar a ganhar, seja lá o que for..."