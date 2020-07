Gabriel e o regresso do Benfica aos triunfos: «A bola não estava a entrar»

Gabriel apontou um golo e fez duas assistências no triunfo (3-1) do Benfica sobre o Boavista e este domingo, em declarações à BTV, o médio sublinhou a importância da equipa ter regressado às vitórias.





"Foi a total confiança e o concretizar do trabalho. Jogamos assim. A bola não estava a entrar, passava perto e parecia que estava tudo mal. Desta vez as coisas aconteceram como devem acontecer e foi muito importante", explicou.O médio partilhou o mérito do prémio de melhor em campo com os colegas e realçou que o coletivo se sobrepõe ao individual. "Todos os jogadores gostam de fazer uma excelente partida. Ontem fiz um bom jogo. O prémio individual creio que tem de ficar sempre em segundo plano. O que interessa é o desempenho da equipa toda", justificou.Depois de ter sofrido uma lesão que lhe condiciona a visão e deixou a época em risco, Gabriel reconhece que foi um período conturbado mas que já está completamente ultrapassado. "Foi o pior momento que vivi aqui, um dos piores momentos da minha carreira e da minha vida. Já passou. Foi difícil mas são coisas da vida", afirmou o médio dos encarnados.