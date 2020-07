Gabriel é o rosto da confiança do Benfica

Gabriel ainda não atirou a toalha ao chão. O médio explica que enquanto for matematicamente possível, a equipa vai estar na luta pelo título de campeão. "Vamos acreditar até ao fim. Sabemos que tudo é possível e no futebol tudo pode acontecer. Enquanto houver possibilidades matemáticas, nós vamos acreditar e continuar com o foco no trabalho, sempre de forma positiva", atirou, em declarações ao portal brasileiro Lancenet, onde também vincou a importância do regresso aos triunfos com o Boavista: "Foi importante para recuperar a confiança. Algumas coisas não vinham a sair da melhor forma."