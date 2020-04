Gabriel elogia resposta do Benfica perante a crise: «Acho difícil outros clubes fazerem igual»

Atualmente confinado à sua residência por conta da situação em torno do coronavírus, o médio brasileiro Gabriel destacou esta quinta-feira, em entrevista ao Globo Esporte, a forma como o Benfica soube responder a este período de crise. Especialmente pelo "acompanhamento completo" dado aos jogadores, que recebem as suas refeições em casa e apenas têm de sair para recolher as compras no Seixal - as aquisições nos supermercados são feitas pelos próprios funcionários das águias.





"Infelizmente, ao nível do que o Benfica faz acho muito difícil outros clubes fazerem por aqui", assumiu o médio brasileiro, que neste período de confinamento assume estar a aproveitar para tentar tirar as coisas positivas. Especialmente o facto de poder dar ao seu filho uma atenção que noutra altura não poderia dar."Estou em casa com a minha mulher Camilla e o meu filho Luca, de três meses e meio. Não podemos sair do concelho de Setúbal. Para ir ao mercado temos de ir com máscara, com as devidas precauções. Já há um mês que estamos a viver assim, então já estou até acostumado. Estou a ter o privilégio de passar mais tempo com o meu filho, pois se estivesse tudo normal seria ao contrário, quase não teria tempo para ficar com ele. Temos que retirar as coisas boas desse momento complicado. A parte má, além de tudo que está a acontecer, é que os meus pais e os pais da Camilla não puderam vir conhecer o neto", lamentou.Na mesma conversa, o médio das águias deixou ainda elogios à forma como o nosso país respondeu à pandemia. "Se não tivessem tomado as medidas bem cedo, talvez estivéssemos num grau mais preocupante, como a Espanha ou a Itália. A população entendeu, as pessoas abraçaram a ideia. Por mais que seja difícil, é para o bem de todos, até pelos mais velhos, porque este é um país que tem muitos idosos. Essa preocupação foi bem feita, é incrível como um lugar tão perto como a Espanha não foi tão afetado. Até foi, mas poderia ter sido muito pior", concluiu.