Gabriel erra e pede desculpa à Luz

Aos sete minutos, um erro de Gabriel deixa o Boavista na iminência de fazer o 0-1 no Estádio da Luz. Após um pontapé de baliza batido de forma curta por Vlachodimos, o médio brasileiro aproxima-se para receber a bola junto à linha de grande área mas falha o passe. Tahar apoderou-se da bola e, já na grande área, só com o guardião do Benfica pela frente, atira ao poste. Segue-se um coro de apupos à forma displicente como o brasileiro expôs a equipa. Primeiro, Gabriel deitou as mãos à cabeça e depois não perdeu tempo a pedir desculpa a Vlachodimos e aos adeptos, que mudaram o comportamento. Os assobios passaram a palmas pela assunção do erro do camisola 8. Já Andreas Samaris, perto do lance, também se prontificou... a aplaudir o gesto dos adeptos.