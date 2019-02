Gabriel: «Estivemos mais perto do 3-0 do que eles do 2-1»

Gabriel esteve em destaque na vitória do Benfica porfrente ao Sporting ao apontar o primeiro golo dos encarnados. O médio diz que o resultado podia ter sido diferente.Sem dúvida os resultados positivos. O resultado coletivo é sempre mais importante. Fico muito feliz de ter ajudado a equipa com um golo e espero continuar a ajudar da melhor maneira possívelSão dois jogos em pouco tempo e isso é mais difícil. As duas equipas estão muito frescas para saberem o que o adversário já tem programado, mas soubemos superar as dificuldades dentro de campo e ser superior ao Sporting.Sinto-me confiante e bem e poder ajudar os meus companheiros melhor ainda.Creio que estivemos mais perto do 3-0 do que eles do 2-1. O resultado é positivo e é pensar já no próximo jogo.