Gabriel estreou-se a marcar com a camisola do Benfica

Habituado a atuar em posições mais recuadas do terreno, Gabriel chegou ao Benfica com o cartão de visita de ser um médio com golo (marcou 19 nas três temporadas que disputou em Espanha), mas foi preciso esperar pelo 23.º encontro para se ver um festejo do brasileiro. Aconteceu esta noite, no dérbi da Taça de Portugal com o Sporting , numa partida na qual abriu o marcador a favor das águias à passagem do minuto 17.Gabriel, refira-se, marcou pela última vez há mais de um ano, a 24 de janeiro de 2018, numa vitória do Leganés por 2-1 em casa do Real Madrid.