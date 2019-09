Gabriel já foi ao relvado

Gabriel já treinou no relvado com os restantes companheiros de equipa, ainda que o tenha feito com algumas limitações. Foi por isso que o brasileiro de 26 anos não participou em todos os exercícios, tendo sido poupado por parte da equipa técnica.

Aproxima-se assim do fim a recuperação do médio, que se lesionou no jogo da Supertaça, frente ao Sporting. Nesse encontro, Gabriel saiu aos 82 minutos da partida com muitas queixas, tendo sido depois diagnosticada uma entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo. Desde então, o jogador foi acompanhado pelo departamento clínico, estando agora de volta aos treinos de conjunto.

Ainda assim, o regresso de Gabriel à competição vai demorar um pouco a verificar-se. Para já, é garantido que não viaja com a equipa para Moreira de Cónegos, onde o Benfica defronta a equipa local amanhã.