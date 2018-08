Alvo preferencial das águias para reforçar o meio-campo, Gabriel reuniu-se ontem com o dono do Leganés, Felipe Moreno, procurando sensibilizar o responsável para que facilite no braço-de-ferro pela sua transferência para a Luz. Acompanhado pelo seu empresário, Danilo Silva, o médio, de 24 anos, fez assim mais uma investida, fazendo força pela mudança rumo ao Benfica. Ainda assim, não houve ontem fumo branco pela conclusão deste dossiê, que já se arrasta há cerca de duas semanas. Luís Filipe Vieira pegou nas rédeas das conversações, mas também não vai além dos 8 milhões de euros fixos – com eventuais 2 milhões por objetivos e ainda um empréstimo –, com o Leganés a pedir 15 milhões.