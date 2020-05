Gabriel recorda calvário: «Quase 4 meses impossibilitado de fazer aquilo que mais amo»

Gabriel esteve afastado das escolhas de Bruno Lage com uma patologia ocular mas recuperou entretanto a 100 por cento. O médio brasileiro utilizou as redes sociais para recordar os momentos ultrapassados e deixar agradecimentos.





"Venho por meio deste post agradecer a todas as pessoas que estiveram ao meu lado nesses quase quatro meses que passei impossibilitado de fazer aquilo que mais amo na vida. Agradeço a Deus por ter me dado forças para passar por mais esse obstáculo em minha vida. Agradeço a minha mulher por me aguentar e me levantar nos momentos difíceis que passamos nesse período. Agradeço de coração todos os benfiquistas que me apoiaram desde o primeiro momento. Estou recuperado e pronto para voltar aos relvados graças ao grandíssimo trabalho do departamento médico do SLB, vocês foram excepcionais e aqui deixo o meu muito obrigado a cada um de vocês: fisioterapeutas Telmo Firmino, Rui Pires, Pedro Barreiras, Cláudio e ao Dr. Ricardo", explicou através da conta pessoal de Instagram.