Gabriel revela qual será o maior desafio no regresso da Liga

Em entrevista ao Globoesporte, o médio brasileiro Gabriel abordou o eventual regresso do campeonato após a pausa forçada devido ao coronavírus, considerando que o mais complicado nessa fase será "dar o clique" para voltar a competir ao mais alto nível. De resto, na mesma conversa, o jogador do Benfica assumiu que é impossível voltar a jogar no imediato e que será necessária uma nova pré-época, ainda que nada esteja definido quanto a datas.





"Recebemos quinze dias de férias e no final do mês vai haver uma reunião da Federação com os clubes, para ver o que será feito. Mas não há uma previsão de nada, é tudo muito confuso ainda. Ninguém sabe bem reagir a uma coisa que afeta todas as áreas, ninguém tem informações precisas, volta tal dia, termina tal dia... Ficamos apreensivos em casa, até porque ninguém aguenta ficar sem jogar futebol ou treinar durante muito mais tempo", começou por dizer."Não dá para voltar e jogar no imediato, mas vai ser um tempo menor do que uma pré-temporada normal. Acredito que bastam umas duas semanas. Nós temos uma condição privilegiada, eu pelo menos tenho um quintal, um espaço para fazer um treino. Sinto-me bem fisicamente. Até porque nas férias normais não temos esse cuidado que estamos a ter agora. Continuamos a ter o acompanhamento do clube, só que em casa", explicou o médio.Em relação à luta pelo título, Gabriel assume que a reviravolta no topo da Liga foi inesperada, mas assegurou que a vontade é de recuperar o primeiro posto. "Quando voltar, vai estar a valer o título e para mim título é título, não há como fugir disso. É para isso que eu trabalho, é para isso que eu jogo futebol. O que mais vai afetar é ter que jogar à porta fechada, porque os adeptos são aquilo que conta, fazem parte dessa competitividade e nesse aspeto já vai ser diferente. Mas o resultado vai ser igual, é isso que temos de meter na cabeça. O maior desafio no regresso vai ser dar aquele clique de novo e entender que agora está a valer de novo e que vale um título", frisou o jogador das águias.