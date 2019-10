Gabriel: «Sabíamos que seria um jogo difícil»

Gabriel era um homem feliz, no final da partida com o Tondela, pois considera que a equipa conseguiu sair deste duelo com "um resultado bom". "Sabíamos que seria um jogo difícil, por diversos fatores, mas conseguimos fazer o nosso trabalho. Agora é continuar", atirou o jogador, em declarações à SportTv.





O número 8 das águias considera que houve vários fatores que geraram dificuldades à equipa da Luz, entre eles, o reduto do Tondela: "Este campo também é difícil, um campo mais curto, mais intenso e isso fez o jogo ser mais dinâmico que o normal, mas foi uma boa partida", assinalou o benfiquista, que considerou, ainda, que a sobrecarga de jogos pode ser positiva: "São muitos jogos em pouco tempo, mas isso não é desculpa e até é bom para com as vitórias ganharmos cada vez mais confiança".