Gabriel saiu com queixas

Gabriel teve a última intervenção do jogo à passagem do minuto 79 após uma falta cometida sobre Doumbia. O médio brasileiro ficou deitado no relvado agarrado à perna direita e desde logo pediu a intervenção do médico Ricardo Antunes, sendo hoje reavaliado. O camisola 8 acabaria por não seguir em jogo - fará exames -, deixando a partida sob forte ovação dos adeptos encarnados. Para o seu lugar entrou Chiquinho, que esteve para entrar aos 60’, logo após o 2-0, não fosse a ‘nega’... do preparador físico do Benfica. Nélson Veríssimo pediu a substituição a Alexandre Silva, mas este pediu para esperar com o braço levantado. Veríssimo respondeu com um festejo e um sorriso.