Gabriel sem data para regressar: Benfica explica problema de visão do médio

Gabriel sofreu parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona diplopia e não tem data para regressar aos relvados. A informação foi avançado pelo Benfica, que explica que os primeiros sintomas do problema surgiram no dia seguinte à receção ao Famalicão.





1 – O nosso jogador Gabriel apresentou as primeiras queixas, relacionadas com a visão, no dia seguinte ao Benfica-Famalicão, no Estádio da Luz, da Taça de Portugal.2 – Decidiu fazer-se todos os exames e testes recomendáveis em função do quadro clínico apresentado pelo jogador, estando hoje afastados cenários de maior gravidade.3 – Assim, Gabriel tem parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona diplopia.4 – Trata-se de uma situação que impossibilita determinar um prazo para o regresso à sua condição plena de futebolista de alta competição.5 – Lembrando-se, no entanto, que o mais importante é garantir que não existem outros riscos e que não está em causa a atividade normal no dia a dia.6 – Gabriel irá continuar a apresentar-se diariamente no Benfica Campus, para fazer o trabalho físico que se entender por adequado.