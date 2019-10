Gabriel: «Soubemos sofrer»

Após o triunfo do Benfica na receção ao Lyon (2-1) o médio Gabriel, que foi titular na equipa de Bruno Lage, enalteceu a atitude das águias para conseguirem os três primeiros pontos no grupo G da Liga dos Campeões.





"Foi um jogo difícil mas nós sabemos que esta competição é assim, exige muito de nós", afirmou o brasileiro à TVI24, fazendo notar que a Champions "é decidida nos pequenos detalhes". "Soubemos sofrer e ganhar os duelos quando tinham que ser disputados", acrescentou o jogador de 26 anos.Confrontado com a saída de Rafa aos 20 minutos de jogo, depois de ter apontado o 1-0 aos 4 minutos, Gabriel admitiu que a lesão do avançado português afetou a equipa, mas destacou a resposta dada para alcançar o triunfo."Acredito que sentimos isso [a saída de Rafa] porque é um jogador importante, mas quem entra está preparado e soubemos comportar-nos bem", disse Gabriel, agradado com o desfecho do encontro: "sabíamos que ia ser difícil mas o resultado foi bom para nós. Temos de continuar com este pensamento e pensar o mais alto possível", concluiu o jogador do Benfica.