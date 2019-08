Gabriel: «Sporting está mais forte? Não sei bem dizer...»

No domingo, no Algarve, o Benfica irá disputar o primeiro encontro oficial da temporada diante do Sporting, num dérbi no qual estará em jogo a Supertaça. De olho nessa partida, e confrontado com eventuais melhorias dos leões de 2018/19 para esta época, o brasileiro Gabriel não soube tecer grandes comentários, ainda que tenha referido que, conforme todas as equipas, o clube de Alvalade terá procurado reforçar-se para melhorar o seu plantel.





"Não sei bem dizer... Acredito qeu as equipas tentem sempre melhorar. Os reforços que chegam sempre para tentar ajudar mais o clube. Acredito que possam ter melhorado, como nós também", frisou o brasileiro.Já em relação que foi feito na pré-temporada pelos leões, Gabriel prefere olhar para dentro e para aquilo que a sua equipa fez: "Sei o que fizemos, o que eles não sei muito. Confio muito no nosso trabalho e mentalidade. A nossa confiança tem de ser grande e isso para mim é o mais importante"