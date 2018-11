Gabriel: «Temos a oportunidade de dar a volta por cima destes resultados negativos»

Gabriel encara o jogo de amanhã com o Ajax, da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, como uma oportunidade de "dar a volta por cima" após os últimos resultados negativos do Benfica. Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o médio brasileiro não escondeu o otimismo para o encontro na Luz."Encaro este jogo como a oportunidade de dar a volta por cima destes resultados negativos que temos tido. Se for titular - o que não depende de mim - é uma boa oportunidade de mostrar a força do grupo e do nosso trabalho", afirmou."A melhor forma de encarar este momento é trabalhar, não tem outra maneira, e ir à procura sempre do melhor. A oportunidade que temos é mostrar sempre no próximo jogo o nosso trabalho e os nossos valores"."O início tem sido muito bom para mim, o clube recebeu-me muito bem. A oportunidade de jogar a Champions é um sonho realizado e procuro dar o meu melhor": É normal. No futebol, não há nada melhor do que disputar uma posição com jogadores de qualidade e isso sobe o nível. É uma concorrência boa, só beneficia o Benfica. Quem seja que jogue naquela posição, a equipa vai estar em boas mãosNo 1.º jogo demostrámos que tínhamo totais condições de vencer e procuramos sempre a vitória. Temos total possibilidade de vencer, respeitando sempre o adversárioTemos tido o azar da bola não entrar. É trabalhar a cada dia e procurar aprender com os erros