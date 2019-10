Gabriel: «Temos de levantar a cabeça e seguir o trabalho que estamos a fazer»

De regresso à titularidade, o médio brasileiro Gabriel lamentou a partida menos bem conseguida do Benfica em casa do Zenit São Petersburgo , mas deixou claro que a turma da Luz irá voltar a trabalhar para tentar dar a volta à situação atual."Baixámos o ritmo e custou a pegar no jogo de novo. Expusemo-nos um pouco mas temos de levantar a cabeça e seguir o trabalho que estamos a fazer e em que acreditamos", disse o médio, à Eleven Sports."Tínhamos trabalhado isso, sabíamos que devíamos aproveitar as nossas alas que têm uma chegada boa no ataque. Tentámos, mas não foi possível sair daqui com um resultado positivo.""Sim, mas mais importante é o desempenho da equipa".