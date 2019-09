Gabriel: «Tivemos dificuldades em manter a bola»

Gabriel voltou à competição, no jogo da Taça da Liga, frente ao V. Guimarães, mas não ficou satisfeito com o resultado e até apontou algumas lacunas à equipa liderada por Bruno Lage."O V. Guimarães veio muito bem e exigiu muito de nós. Penso que podemos melhorar como sempre. Está tudo em aberto na competição, mas vamos procurar melhorar. Tivemos dificuldades em manter a bola e temos de ser mais eficazes. Depois disso, é acertar uns detalhes e continuar a fazer o trabalho que temos feito", assinalou o médio.O brasileiro não jogava desde 4 de agosto, quando se lesionou no jogo da Supertaça, mas voltou a ter minutos e afirma que se sentiu "muito bem" neste regresso. "Senti-me bem. Voltar é sempre um momento difícil, mas senti-me bem e isso é um ponto positivo. É bom voltar a ter a sensação de jogar, ganhar minutos", vincou.