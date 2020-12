Gafanha agradece confiança do Benfica para a realização do estágio

O Benfica cumpriu, desde segunda-feira, um mini-estágio de preparação da Supertaça no Complexo Desportivo da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, casa habitual do Grupo Desportivo Gafanha. O emblema do distrital de Aveiro agradeceu a "confiança" dos encarnados.





Visita Especial de Natal



"O Complexo do Grupo Desportivo da Gafanha foi a casa que acolheu a equipa principal do Sport Lisboa e Benfica nestes últimos três dias e onde realizaram a preparação com vista ao clássico da final da Supertaça'2020. Agradecemos desde já a escolha e a confiança que depositaram no nosso clube e nos nossos Colaboradores. Ao Sport Lisboa e Benfica e a toda a sua comitiva o nosso muito obrigado! Bom jogo!", escreveu o clube através de uma publicação no Facebook.